Криптопроект сыновей Трампа American Bitcoin готовится к выходу на биржу
American Bitcoin, контрольный пакет акций Hut 8, поддерживаемый двумя старшими сыновьями Дональда Трампа, планирует выйти на биржу Nasdaq путем слияния всех акций с Gryphon Digital Mining (GRYP). Об этом пишет Reuters.
После завершения сделки акционеры American Bitcoin, включая Эрика Трампа, его брата Дональда Трампа-младшего и майнинговую компанию Hut 8, сохранят 98% собственности вновь созданной структуры.
Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале 2025 года. На фоне новости акции Gryphon выросли более чем в три раза, а Hut 8 – на 13%.
American Bitcoin была создана только в марте этого года. Эрик Трамп останется в компании в должности главного стратегического директора.
"Наше видение American Bitcoin состоит в том, чтобы создать наиболее инвестиционно привлекательную платформу для накопления биткоинов на рынке", – отметил Эрик Трамп.
Это уже не первый криптпроект семьи Трампов. Ранее они запустили мемкоины и компанию World Liberty Financial, также связанную с криптовалютами.
В последнее время все больше компаний создают криптовалютные проекты или начинают хранить биткоины на своих балансах, позволяя инвесторам получить доступ к криптоактивам без прямой покупки. Такой подход стал особенно популярен среди розничных инвесторов.
- 7 мая в США впервые на уровне штата разрешили включать биткоин в валютные резервы.
- 9 мая биткоин взлетел до $104 000 – трейдеры потеряли $400 млн из-за ставок на падение цены.