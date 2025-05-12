Криптопроект сыновей Трампа American Bitcoin готовится к выходу на биржу

American Bitcoin, поддерживаемый сыновьями Трампа, готовится к выходу на биржу из-за слияния с Gryphon

Фото: Depositphotos

American Bitcoin, контрольный пакет акций Hut 8, поддерживаемый двумя старшими сыновьями Дональда Трампа, планирует выйти на биржу Nasdaq путем слияния всех акций с Gryphon Digital Mining (GRYP). Об этом пишет Reuters.

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После завершения сделки акционеры American Bitcoin, включая Эрика Трампа, его брата Дональда Трампа-младшего и майнинговую компанию Hut 8, сохранят 98% собственности вновь созданной структуры.

Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале 2025 года. На фоне новости акции Gryphon выросли более чем в три раза, а Hut 8 – на 13%.

American Bitcoin была создана только в марте этого года. Эрик Трамп останется в компании в должности главного стратегического директора.

"Наше видение American Bitcoin состоит в том, чтобы создать наиболее инвестиционно привлекательную платформу для накопления биткоинов на рынке", – отметил Эрик Трамп.

Это уже не первый криптпроект семьи Трампов. Ранее они запустили мемкоины и компанию World Liberty Financial, также связанную с криптовалютами.

В последнее время все больше компаний создают криптовалютные проекты или начинают хранить биткоины на своих балансах, позволяя инвесторам получить доступ к криптоактивам без прямой покупки. Такой подход стал особенно популярен среди розничных инвесторов.