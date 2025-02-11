На токене Трампа заработала его семья и первые инвесторы, другие – потеряли более $2 млрд

Семья Трампов и их партнеры заработали почти $100 млн на мемкоине $Trump

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Более 810 000 инвесторов, вложивших деньги в криптовалюту президента США Дональда Трампа $Trump, потеряли свыше $2 млрд после обвала цены токена. Об этом пишет The New York Times.

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В то же время семья Трампов и их партнеры получили почти $100 млн в виде торговых сборов, хотя большинство из них еще не обналичены, свидетельствуют данные Chainalysis.

Первый инвестор, имя которого неизвестно, вложил почти $1,1 млн в мемкоин Трампа до того, как президент США опубликовал сообщение о запуске монеты. Тогда цена токена составляла $0,18. В результате инвестор получил $109 млн прибыли за два дня.

Криптоаналитики предполагают, что трейдер действовал на основе инсайдерской информации.

Другой трейдер приобрел токены спустя две минуты после их запуска, а затем менее чем через полчаса продал все мемкоины, получив чистую прибыль в размере $2,7 млн.

В общей сложности чуть менее 700 000 инвесторов получили прибыль от $Trump. Самыми прибыльными были первые вложения, которые принесли 31 трейдеру $669 млн прибыли за несколько дней.

Цена мемкоина Трампа быстро достигла своего пика в $75, после чего начала падать. В настоящее время цена $Trump колеблется на уровне $17.

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По информации издания, в результате обвала монеты Трампа, более 810 000 инвесторов понесли убытки более чем на $2 млрд.

Общие потери, вероятно, гораздо больше, ведь в эту сумму не учли транзакции, произошедшие на ряде популярных криптовалютных площадок, которые начали предлагать монету только после того, как ее цена уже выросла.

Дебют мемкоина $Trump стал первым случаем, когда семья Трампа продала новый криптотокен непосредственно обычным инвесторам.