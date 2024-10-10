У Португалії затримали главу криптокомпанії Gotbit Андрюніна. Його екстрадують до США
У Португалії за запитом Сполучених Штатів затримали главу криптовалютної компанії Gotbit росіянина Олексія Андрюніна. Про це повідомило Міністерство юстиції США.
26-річного росіянина звинувачують у шахрайстві, а також маніпулюванні ринком та змові з метою відмивання коштів. Його очікує екстрадиція до США.
У межах цієї справи звинувачення пред'явлено 18 особам та компаніям, серед яких чотири криптовалютні "маркетмейкерські" організації, включно з Gotbit.
Американське відомство називає цю справу першим кримінальним переслідуванням за маніпулювання ринком криптовалют.
Затримання у зв'язку зі справою про маніпулювання ринком криптовалюти пройшли також у Великій Британії та США. Повідомляється, що четверо із 18 затриманих визнали провину.
Директора з маркетмейкінгу Gotbit Федора Кедрова та директора з продажу Каві Джалілі американська влада звинувачує в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою ринкових маніпуляцій.
За даними американського Мін'юсту, з 2018 до 2024 рік Gotbit надавала послуги з ринкових маніпуляцій та фіктивної торгівлі кільком криптовалютним компаніям, зокрема американським.
Gotbit здійснювала фіктивні угоди на мільйони доларів, отримуючи при цьому десятки мільйонів у вигляді виторгу за незаконні операції, випливає із повідомлення відомства.
Крім Gotbit, звинувачення пред'явлені компаніям ZM Quant, CLS Global та MyTrade.
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