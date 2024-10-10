В Португалии задержали главу криптокомпании Gotbit Андрюнина. Его экстрадируют в США

Американское ведомство сообщило о первом уголовном преследовании за манипулирование рынком криптовалют

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В Португалии по запросу Соединенных Штатов задержали главу криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

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26-летний россиянин обвиняется в мошенничестве, а также манипулировании рынком и заговоре с целью отмывания средств. Его ожидает экстрадиция в США.

В рамках этого дела обвинения предъявлены 18 лицам и компаниям, среди которых четыре криптовалютных "маркетмейкерских" организаций, включая Gotbit.

Американское ведомство называет это дело первым уголовным преследованием за манипулирование рынком криптовалют.

Задержания в связи с делом о манипулировании рынком криптовалюты прошли также в Великобритании и США. Сообщается, что четверо из 18 задержанных признали вину.

Директора по маркетмейкингу Gotbit Федора Кедрова и директора по продажам Кави Джалили американские власти обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью рыночных манипуляций.

По данным американского Минюста, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по рыночным манипуляциям и фиктивной торговле нескольким криптовалютным компаниям, включая американские.

Gotbit совершала фиктивные сделки на миллионы долларов, получая при этом десятки миллионов в виде выручки за незаконные операции, следует из сообщения ведомства.

Помимо Gotbit обвинения предъявлены компаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade.