АТБ включили до "клубу білого бізнесу": Податкова оновила список

ТОВ "АТБ-Маркет", флагманське підприємство корпорації АТБ, увійшло до так званого "клубу білого бізнесу". Оновлений перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства Державна податкова служба оприлюднила 18 вересня.

Загалом у "клубі білого бізнесу" нині 7149 платників податків, що на 1105 менше, ніж у першому переліку, сформованому 1 грудня 2024 року. Від початку 2025 року з "клубу білого бізнесу" виключили понад 3000 компаній.

Як зауважив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, четвертий перелік сумлінних платників податків став найменшим за кількістю учасників.

Водночас понад 6000 платників стабільно переходять із попередніх переліків до оновлених.

"Позитивна тенденція – зростає частка сплачених платежів до бюджетів саме від тих платників, які демонструють високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства. Якщо під час формування перших переліків ця частка становила 9,55%, то нині вже 13,26%", – зазначив Гетманцев.

Водночас, за його словами, значна частина платників не потрапляє до "клубу білого бізнесу" через порушення строків подання звітності.

За даними корпорації АТБ, ТОВ "АТБ-Маркет" протягом першого півріччя 2025 року сплатило податків та зборів на загальну суму 14,35 млрд грн. З них до держбюджету пішло 9,52 млрд грн, місцеві бюджети отримали 3,21 млрд грн, цільові фонди – 1,62 млрд грн.

Загалом підприємства групи компаній АТБ у січні-червні 2025-го сплатили 18,02 млрд грн податків та зборів – на 35,9% більше, ніж роком раніше.

За результатами минулого року АТБ передала до бюджетів усіх рівнів 28,61 млрд грн.