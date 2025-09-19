АТБ включили в "клуб белого бизнеса": Налоговая обновила список

Фото: Depositphotos

ООО "АТБ-Маркет", флагманское предприятие корпорации АТБ, вошло в так называемый "клуб белого бизнеса". Обновленный перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства Государственная налоговая служба обнародовала 18 сентября.

Всего в "клубе белого бизнеса" сейчас 7149 налогоплательщиков, что на 1105 меньше, чем в первый перечень, сформированном 1 декабря 2024 года. С начала 2025 года из "клуба белого бизнеса" исключили более 3000 компаний.

Как заметил председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, четвертый перечень добросовестных налогоплательщиков стал наименьшим по количеству участников.

В то же время более 6000 плательщиков стабильно переходят из предыдущих перечней в обновленные.

"Положительная тенденция – растет доля уплаченных платежей в бюджеты именно от тех плательщиков, которые демонстрируют высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства. Если при формировании первых перечней эта доля составляла 9,55%, то сейчас уже 13,26%", – отметил Гетманцев.

В то же время, по его словам, значительная часть плательщиков не попадает в "клуб белого бизнеса" из-за нарушения сроков представления отчетности.

По данным корпорации АТБ, ООО "АТБ-Маркет" в течение первого полугодия 2025 года уплатило налогов и сборов на общую сумму 14,35 млрд грн. Из них в госбюджет ушло 9,52 млрд грн, местные бюджеты получили 3,21 млрд грн, целевые фонды – 1,62 млрд грн.

В целом предприятия группы компаний АТБ в январе-июне 2025-го уплатили 18,02 млрд грн налогов и сборов – на 35,9% больше, чем годом ранее.

По результатам прошлого года АТБ передала в бюджеты всех уровней 28,61 млрд грн.