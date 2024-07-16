Банк Росії засекретив останні доступні дані про торги доларом та євро

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Банк Росії оголосив, що припиняє публікувати щоденну статистику позабіржових торгів доларом США, євро та юанем щодо рубля задля "обмеження санкційного впливу". Про це йдеться на сайті російського регулятора.

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Опубліковані раніше дані видалені із сайту Центробанку РФ.

Після того як 12 червня США внесли до санкційного списку Московську біржу, торгівля доларом і євро на ній припинилася. Російський центробанк повідомив, що основною валютою на біржових торгах у Росії відтепер став юань.

Угоди з доларом і євро надалі здійснюються на російському позабіржовому ринку. Їхня частка у загальному обсязі торгів у червні зросла до 67,3%.

Для визначення офіційних курсів долара та євро до рубля Центробанк РФ використовує банківську звітність та відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів.

На думку експертів, це підвищує ризик маніпуляцій з курсом і робить російський валютний ринок менш прозорим.