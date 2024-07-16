Банк России засекретил последние доступные данные о торгах долларом и евро
Банк России объявил, что прекращает публиковать ежедневную статистику внебиржевых торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю для "ограничения санкционного влияния". Об этом идет речь на сайте российского регулятора.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Опубликованные ранее данные были удалены с сайта Центробанка РФ.
После того как 12 июня США внесли в санкционный список Московскую биржу, торговля долларом и евро на ней прекратилась. Российский центробанк сообщил, что основной валютой на биржевых торгах в России теперь стал юань.
Сделки с долларом и евро в дальнейшем совершаются на российском внебиржевом рынке. Их доля в общем объеме торгов в июне выросла до 67,3%.
Для определения официальных курсов доллара и евро по отношению к рублю Центробанк РФ использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
По мнению экспертов, это повышает риск манипуляций с курсом и делает российский валютный рынок менее прозрачным.
- 13 июня 2024 года Великобритания вслед за США ввела санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
- 21 июня Мосбиржа сообщила о "частичной блокировке" валютных средств клиентов из-за санкций.
- В начале июля стало известно, что китайские банки прекращают работу с Московской биржей.
- После остановки сделок с долларами США, евро и гонконгскими долларами на Московской бирже возникли проблемы с турецкой лирой.