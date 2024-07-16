Банк России засекретил последние доступные данные о торгах долларом и евро

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Банк России объявил, что прекращает публиковать ежедневную статистику внебиржевых торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю для "ограничения санкционного влияния". Об этом идет речь на сайте российского регулятора.

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Опубликованные ранее данные были удалены с сайта Центробанка РФ.

После того как 12 июня США внесли в санкционный список Московскую биржу, торговля долларом и евро на ней прекратилась. Российский центробанк сообщил, что основной валютой на биржевых торгах в России теперь стал юань.

Сделки с долларом и евро в дальнейшем совершаются на российском внебиржевом рынке. Их доля в общем объеме торгов в июне выросла до 67,3%.

Для определения официальных курсов доллара и евро по отношению к рублю Центробанк РФ использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

По мнению экспертов, это повышает риск манипуляций с курсом и делает российский валютный рынок менее прозрачным.