"Картина печальна". Центробанк Росії втретє за два місяці підняв облікову ставку
Центральний банк Росії зробив чергову спробу зупинити падіння економіки. 15 вересня російський регулятор вирішив підняти облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 13% річних. Це третє підвищення з 21 липня.
В опублікованій у п'ятницю заяві регулятор зазначив, що інфляційний тиск залишається високим, і пояснив додаткове посилення грошово-кредитних умов необхідністю стримати інфляцію.
"Стабілізація інфляції близько 4% передбачає тривалий період підтримки жорстких грошово-кредитних умов в економіці", – йдеться в заяві.
Водночас регулятор додав, що "оцінюватиме доцільність подальшого підвищення ключової ставки на найближчих засіданнях".
Крім того, Центробанк РФ оновив прогноз річної інфляції до 6-7%.
Річна інфляція станом на 11 вересня становила 5,5% проти 5,2% у серпні та 4,3% у липні. Але місячний темп із усуненням сезонності – це 9% у перерахунку на рік у середньому за останні три місяці (і 8,4% для базової інфляції), підрахували російські аналітики.
"Картина печальна – зростання цін йде широким фронтом", – прокоментував дані про тижневу інфляцію Telegram-канал MMI (його створив директор департаменту грошово-кредитної политики Банку Росії Кирило Тремасов).
Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна на брифінгу за підсумками засідання ради директорів ЦБ сказала, що розглядалося три варіанти: зберегти ставку, підвищити на 100 б.п. і ще вище. Після "уточнення прогнозу" з'ясувалося, що "потрібна найвища траєкторія ключової ставки".
Попереднє підвищення ключової процентної ставки в Росії відбулося 15 серпня на тлі обвалу рубля. Тоді ЦБ провів екстрене засідання і підняв облікову ставку з 8,5% до 12%.
Підвищення ставки одразу на 350 базисних пунктів стало найзначнішим із початку повномасштабної агресії Росії проти України. В липні ЦБ РФ підвищував ставку на 100 базисних пунктів.
- 27 липня 2023 року НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки: скоротив до 22%.
- З 15 вересня Нацбанк знизив облікову ставку з 22% до 20% відповідно до прогнозної траєкторії, що дозволить зберегти привабливість гривневих заощаджень.
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