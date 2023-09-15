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"Картина печальна". Центробанк Росії втретє за два місяці підняв облікову ставку

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 18:00
Фото: depositphotos.com

Центральний банк Росії зробив чергову спробу зупинити падіння економіки. 15 вересня російський регулятор вирішив підняти облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 13% річних. Це третє підвищення з 21 липня.

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В опублікованій у п'ятницю заяві регулятор зазначив, що інфляційний тиск залишається високим, і пояснив додаткове посилення грошово-кредитних умов необхідністю стримати інфляцію.

"Стабілізація інфляції близько 4% передбачає тривалий період підтримки жорстких грошово-кредитних умов в економіці", – йдеться в заяві.

Водночас регулятор додав, що "оцінюватиме доцільність подальшого підвищення ключової ставки на найближчих засіданнях".

Крім того, Центробанк РФ оновив прогноз річної інфляції до 6-7%. 

Річна інфляція станом на 11 вересня становила 5,5% проти 5,2% у серпні та 4,3% у липні. Але місячний темп із усуненням сезонності – це 9% у перерахунку на рік у середньому за останні три місяці (і 8,4% для базової інфляції), підрахували російські аналітики.

"Картина печальна – зростання цін йде широким фронтом", – прокоментував дані про тижневу інфляцію Telegram-канал MMI (його створив директор департаменту грошово-кредитної политики Банку Росії Кирило Тремасов). 

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна на брифінгу за підсумками засідання ради директорів ЦБ сказала, що розглядалося три варіанти: зберегти ставку, підвищити на 100 б.п. і ще вище. Після "уточнення прогнозу" з'ясувалося, що "потрібна найвища траєкторія ключової ставки".

Попереднє підвищення ключової процентної ставки в Росії відбулося 15 серпня на тлі обвалу рубля. Тоді ЦБ провів екстрене засідання і підняв облікову ставку з 8,5% до 12%.

Підвищення ставки одразу на 350 базисних пунктів стало найзначнішим із початку повномасштабної агресії Росії проти України. В липні ЦБ РФ підвищував ставку на 100 базисних пунктів. 

Віра Касіян
Росіяінфляціяоблікова ставкацентробанк РФ
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