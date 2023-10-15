RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Комітет Ради зібрався у вихідний, щоб розглянути бюджет: ось затверджені правки

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 11:51
Комітет Ради зібрався у вихідний, щоб розглянути бюджет: ось затверджені правки - Фото
Фото: Рокослана Підласа / Facebook

Комітет Верховної Ради з питань бюджету у неділю вранці затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік до першого читання. Про це повідомила його голова Роксолана Підласа.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Депутати зібралися у вихідний день, тому що цього вимагає закон – комітет повинен був не пізніше 15 жовтня розглянути депутатські пропозиції до проєкту та ухвалити своє рішення.

За словами Підласої, комітет підтримав такі зміни до проєкту, які повинен буде врахувати уряд:

→ збільшити на 9,9 млрд грн доходи у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д);
→ зменшити на 1,3 млрд грн видатки на будівництво, ремонти й закупівлі майна в різних органах влади;
→ збільшити на 574 млн грн видатки на протезування для військових;
→ збільшити на 384 млн грн видатки на освітню субвенцію шляхом скорочення капітальних видатків;
→ збільшити на 62 млн грн видатки на Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів;
→ скоротити на 409 млн грн видатки на Бюро економічної безпеки, ці гроші передати на закупівлю сканерів для митниці;
→ збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров'я;
→ виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива;
→ збільшити на 100 млн грн видатки для досліджень Національної академії наук.

Також депутати запропонують уряду розглянути 61 додаткове питання, що нібито може додатково збільшити дохідну частину державного бюджету, і ще раз порахувати, чи не можна скоротити непріоритетні видатки.

Верховна Рада повинна до 20 жовтня розглянути висновки комітету і пропозиції до бюджету й відправити їх уряду. У Кабінету міністрів буде два тижні на доопрацювання бюджету до другого читання з урахуванням того, що проголосують депутати.

Друге читання проєкту закону про державний бюджет України має завершитися не пізніше 20 листопада року.

Депутати подали до проєкту бюджету 1620 поправок на додаткову суму 12,5 трлн грн, тому їхній розгляд на пленарному засіданні може затягнутися на кілька днів.

Минулого пленарного тижня Верховна Рада понад 11 годин поспіль розглядала 1032 поправки до законопроєкту про збільшення бюджету-2023 на 300 млрд грн; а потім зайшла в розгляд законопроєкту про вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів, там 910 поправок.

Андрій Водяний
Верховна РадаРоксолана Підласабюджет-2024
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 