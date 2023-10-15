Комитет Рады собрался в выходной, чтобы рассмотреть бюджет: вот утвержденные правки

Комитет Верховной Рады по бюджету в воскресенье утром утвердил проект государственного бюджета на 2024 год к первому чтению. Об этом сообщила его глава Роксолана Пидласа.

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Депутаты собрались в выходной день, потому что этого требует закон – комитет должен был не позднее 15 октября рассмотреть депутатские предложения к проекту и принять свое решение.

По словам Пидласой, комитет поддержал такие изменения в проект, которые должно будет учесть правительство:

→ увеличить на 9,9 млрд грн доходы в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д);

→ снизить на 1,3 млрд грн расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в разных органах власти;

→ увеличить на 574 млн грн расходы на протезирование для военных;

→ увеличить на 384 млн грн расходы на образовательную субвенцию путем сокращения капитальных расходов;

→ увеличить на 62 млн грн расходы на Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей;

→ сократить на 409 млн грн расходы на Бюро экономической безопасности, эти деньги передать на закупку сканеров для таможни;

→ увеличить на 5 млн грн расходы на Национальную службу здоровья;

→ выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива;

→ увеличить на 100 млн грн расходы на исследования Национальной академии наук.

Также депутаты предложат правительству рассмотреть 61 дополнительный вопрос, который якобы может дополнительно увеличить доходную часть государственного бюджета, и еще раз посчитать, нельзя ли сократить неприоритетные расходы.

Верховная Рада должна до 20 октября рассмотреть заключения комитета и предложения в бюджет и отправить их правительству. У Кабинета министров будет две недели на доработку бюджета до второго чтения с учетом того, что проголосуют депутаты.

Второе чтение проекта закона о государственном бюджете Украины должно завершиться не позднее 20 ноября года.

Депутаты подали в проект бюджета 1620 поправок на дополнительную сумму 12,5 трлн грн, поэтому их рассмотрение на пленарном заседании может затянуться на несколько дней.

На прошлой пленарной неделе Верховная Рада более 11 часов подряд рассматривала 1032 поправки к законопроекту об увеличении бюджета-2023 на 300 млрд грн; а затем зашла в рассмотрение законопроекта об изъятии "военного" НДФЛ из местных бюджетов, там 910 поправок.