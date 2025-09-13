"Креативний" спосіб. ЄС пропонує замінити заморожені активи РФ для України облігаціями

Фото: EPA

Європейська комісія пропонує передати Україні мільярди євро заморожених російських активів, замінивши кошти борговими зобов'язаннями від ЄС. Про це з посиланням на джерела пише Politico.

Нова пропозиція, яку один із чиновників назвав "юридично креативною", може вивільнити значний потік додаткового фінансування військової допомоги Україні без вилучення самих російських активів, що було б юридично ризикованим.

За словами чотирьох офіційних осіб, поінформованих із цього питання, представники Єврокомісії запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за зачиненими дверима у Брюсселі у четвер, 11 вересня.

"Пропозиція викликала обережний ентузіазм, але жодних угод чи зобов'язань не було ухвалено. Одна з офіційних осіб заявила, що офіційна пропозиція може бути подана найближчим часом", – пише Politico.

Майже 200 млрд євро російських активів було заморожено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів перебувають у розпорядженні Euroclear – фінансової установи, що базується в Брюсселі.

Єврокомісія вважає, що, обмінявши готівку на короткострокові облігації ЄС з нульовим купоном, вона уникне звинувачень у конфіскації коштів. Ця ідея ще не затверджена, на розгляді також є інші варіанти використання російських активів.