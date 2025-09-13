"Креативный" способ. ЕС предлагает заменить замороженные активы РФ для Украины облигациями

Фото: EPA

Европейская комиссия предлагает передать Украине миллиарды евро замороженных российских активов, заменив средства долговыми обязательствами от ЕС. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

Новое предложение, которое один из чиновников назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования военной помощи Украине без изъятия самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

По словам четырех официальных лиц, информированных по этому вопросу, представители Еврокомиссии предложили эту идею заместителям министров финансов за закрытыми дверями в Брюсселе в четверг, 11 сентября.

"Предложение вызвало осторожный энтузиазм, но никаких соглашений или обязательств не было принято. Одно из официальных лиц заявило, что официальное предложение может быть подано в ближайшее время", – пишет Politico.

Почти 200 млрд евро российских активов было заморожено после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов находятся в распоряжении Euroclear – финансового учреждения, базирующегося в Брюсселе.

Еврокомиссия считает, что, обменяв наличные деньги на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, она избежит обвинений в конфискации средств. Эта идея еще не утверждена, и на рассмотрении также есть другие варианты использования российских активов.