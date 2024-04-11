Київрада виділяє додатково 1,5 млрд грн на оборону та допомогу військовим

Київ виділив із бюджету на оборону та армію вже 6,5 млрд грн з початку року. За весь минулий рік було 7 млрд грн

Фото: Віталій Кличко/telegram

Депутати Київради затвердили виділення з бюджету столиці понад 1,5 млрд грн на допомогу військовим. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

З початку 2024 року Київ виділив на оборону та допомогу армії вже 6,5 млрд грн.

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З виділених сьогодні коштів 995 млн грн підуть на програму "Захисник Києва", 30 млн грн — субвенція Міністерству оборони, 80 млн грн — на облаштування фортифікаційних споруд, 460 млн грн — на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота".

Спочатку у бюджеті Києва на 2024 рік було закладено 1 млрд грн на програму "Захисник Києва". У січні програму збільшили на 500 млн грн. У лютому — ще на 3,5 млрд грн.

У 2023 році за різними програмами та джерелами бюджету Києва на підтримку Сил безпеки та оборони було виділено майже 7 млрд грн, або 10% кошторису.

"Продовжуємо шукати можливості, щоб і надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів", – прокоментував Кличко.

У квітні Київська влада вирішила частково компенсувати військовим з інвалідністю вартість придбаного авто.

За перший квартал 2024 року прибутки бюджету Києва зросли на 50%.

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