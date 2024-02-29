Київрада збільшила фінансування програми "Захисник Києва" до майже 5 млрд грн

Додаткові гроші підуть на дрони, навчання операторів БпЛА, реконструкцію та будівництво споруд захисту населення

Фото: пресслужба Київради

Київрада збільшила видатки з бюджету міста на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд грн. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення Сил безпеки та оборони, підготовку операторів БпЛА та забезпечення армії дронами.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

На реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення виділено 1,5 млрд грн із додаткового фінансування.

Спочатку у бюджеті Києва на 2024 рік було закладено 1 млрд грн на програму "Захисник Києва". У січні програму збільшили на 500 млн грн.

"Коригування бюджету для допомоги нашим Захисникам до 5 млрд грн — не останнє. Буде більше", – анонсував Кличко.

У 2023 році за різними програмами та джерелами бюджету Києва на підтримку Сил безпеки та оборони було виділено майже 7 млрд грн, або 10% кошторису.

У липні 2023 року Київ збільшив до 5 млрд грн фінансування із міського бюджету Сил оборони. У жовтні Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин. Наприкінці листопада Київ направив Генштабу ЗСУ пряму субвенцію у 500 млн грн та 300 млн грн передав із резервного фонду столичним військовим частинам. У грудні виділив ще 600 млн грн на армію.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях