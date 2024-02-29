Киевсовет увеличил финансирование программы "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн

Дополнительные деньги пойдут на дроны, обучение операторов БпЛА, реконструкцию и строительство сооружений защиты населения

Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевсовет увеличил расходы из бюджета города на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Средства пойдут на материально-техническое обеспечение Сил безопасности и обороны, подготовку операторов БпЛА и обеспечение армии дронами.

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На реконструкцию и строительство сооружений гражданской защиты населения выделяется 1,5 млрд грн из дополнительного финансирования.

Изначально в бюджете Киева на 2024 год было заложено 1 млрд грн на программу "Защитник Киева". В январе программу увеличили на 500 млн грн.

"Корректировка бюджета для помощи нашим Защитникам до 5 млрд грн – не последняя. Будет больше", — анонсировал Кличко.

В 2023 году по разным программам и источникам бюджета Киева на поддержку Сил безопасности и обороны было выделено почти 7 млрд грн, или 10% сметы.

В июле 2023 года Киев увеличил до 5 млрд грн финансирование из городского бюджета Сил обороны. В октябре Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей. В конце ноября Киев направил Генштабу ВСУ прямую субвенцию в 500 млн грн и 300 млн грн передал из резервного фонда столичным воинским частям. В декабре выделил еще 600 млн грн на армию.

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