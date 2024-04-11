Киевсовет выделяет дополнительно 1,5 млрд грн на оборону и помощь военным

Киев выделил из бюджета на оборону и армию уже 6,5 млрд грн с начала года. За весь прошлый год было 7 млрд грн

Фото: Виталий Кличко/telegram

Депутаты Киевсовета утвердили выделение из бюджета столицы более 1,5 млрд грн на помощь военным. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

С начала 2024 года Киев выделил на оборону и помощь армии уже 6,5 млрд грн

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Из выделенных сегодня средств 995 млн грн пойдут на программу "Защитник Киева", 30 млн грн — субвенция министерству обороны, 80 млн грн — на обустройство фортификационных сооружений, 460 млн грн — на социальные выплаты для защитников и защитниц по городской целевой программе "Забота".

Изначально в бюджете Киева на 2024 год было заложено 1 млрд грн на программу "Защитник Киева". В январе программу увеличили на 500 млн грн. В феврале — еще на 3,5 млрд грн.

В 2023 году по разным программам и источникам бюджета Киева на поддержку Сил безопасности и обороны было выделено почти 7 млрд грн, или 10% сметы.

"Продолжаем искать возможности, чтобы и дальше увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов", — прокомментировал Кличко.

В апреле Киевские власти решили частично компенсировать военным с инвалидностью стоимость приобретенного авто.

За первый квартал 2024 года доходы бюджета Киева выросли на 50%.

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