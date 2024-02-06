Податкова ходила з перевірками до ювелірних магазинів. Нарахувала 200 млн грн штрафів

Найбільш поширеними порушеннями були невикористання ПРРО/РРО та помилки у веденні обліку товарних запасів

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Підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби провели понад 80 фактичних перевірок ювелірних магазинів та точок продажу ювелірних виробів у січні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

За результатами перевірок порушникам нараховано штрафи на загальну суму 200 млн грн.

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Найбільш поширеними порушеннями були невикористання ПРРО/РРО під час розрахунку з клієнтами та помилки у веденні обліку товарних запасів у місцях продажу.

У Держподатковій стверджують, що проводять перевірки на основі ризико-орієнтовного підходу та за наявності підстав, визначених Податковим кодексом.

У грудні минулого року президент Зеленський підписав закон про скасовування мораторію на податкові перевірки. Відновлення перевірок бізнесу було однією із двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці 2023 року.

Незабаром у Держподатковій повідомили, що розширять перевірки, і з 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 року в план-графік проведення документальних планових перевірок можуть бути включені компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, та компанії, що надають фінансові послуги.

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