Налоговая ходила с проверками в ювелирные магазины. Насчитала 200 млн грн штрафов

Наиболее распространенными нарушениями были неиспользование ПРРО/РРО и ошибки в ведении учета товарных запасов

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Подразделения налогового аудита Государственной налоговой службы провели более 80 фактических проверок ювелирных магазинов и точек продаж ювелирных изделий в январе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По результатам проверок нарушителям начислены штрафы на общую сумму 200 млн грн.

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Наиболее распространенными нарушениями были неиспользование ПРРО/РРО при расчете с клиентами и ошибки в ведении учета товарных запасов в местах продажи.

В Госналоговой утверждают, что проводят проверки на основе риск-ориентированного подхода и при наличии поводов, определенных Налоговым кодексом.

В декабре прошлого года президент Зеленский подписал закон об отмене моратория на налоговые проверки. Возобновление проверок бизнеса было одним из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша кредитной помощи в конце 2023 года.

Вскоре в Госналоговой сообщили, что расширят проверки, и с 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены компании, работающие в сфере производства и продажи подакцизной продукции, игорного бизнеса, и компании, предоставляющие финансовые услуги.

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