Податкова обіцяє нові підходи до розрахунку податкового навантаження у регіонах
Державна податкова служба працює над удосконаленням механізму розрахунку податкового навантаження з урахуванням регіональної специфіки. Про це заявив голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками понад 60 підприємств та бізнес-асоціацій Івано-Франківщини.
За словами очільника податкової, наразі в області на обліку перебуває понад 93 000 суб’єктів господарювання — на 3300 більше, ніж торік.
Кравченко підкреслив, що досі в Україні не існувало уніфікованого підходу до розрахунку податкового навантаження в межах однієї галузі в різних регіонах. Цю ситуацію планують змінити вже до кінця травня:
"Команда ДПС вже працює над справедливими підходами, які враховуватимуть особливості ведення бізнесу в регіонах. До кінця місяця представимо конкретні пропозиції для обговорення з підприємцями. Це питання довіри та партнерства між податковою та бізнесом", — сказав він.
Також під час зустрічі обговорили питання блокування податкових накладних, виконання судових рішень, критерії ризиковості платників, ветеранську політику та податкові перевірки мобілізованих підприємців.
Ще одна тема зустрічі — перегляд критеріїв роботи "клубу білого бізнесу".
- До "клубу білого бізнесу" входять представники великого, середнього та малого бізнесу, які мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени "клубу" сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
- У січні у "білому списку" ДПС знайшли компанії, повʼязані з корупціонерами та підсанкційними особами.
- Компанії-члени ЄБА вже звернулися до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та профільного парламентського комітету з пропозицією вдосконалити критерії "клубу білого бізнесу" та внести відповідні зміни до Податкового кодексу.