Податкова обіцяє нові підходи до розрахунку податкового навантаження у регіонах

Досі в Україні не існує уніфікованого підходу до розрахунку податкового навантаження в межах однієї галузі в різних регіонах

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Державна податкова служба працює над удосконаленням механізму розрахунку податкового навантаження з урахуванням регіональної специфіки. Про це заявив голова ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками понад 60 підприємств та бізнес-асоціацій Івано-Франківщини.

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За словами очільника податкової, наразі в області на обліку перебуває понад 93 000 суб’єктів господарювання — на 3300 більше, ніж торік.

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Кравченко підкреслив, що досі в Україні не існувало уніфікованого підходу до розрахунку податкового навантаження в межах однієї галузі в різних регіонах. Цю ситуацію планують змінити вже до кінця травня:

"Команда ДПС вже працює над справедливими підходами, які враховуватимуть особливості ведення бізнесу в регіонах. До кінця місяця представимо конкретні пропозиції для обговорення з підприємцями. Це питання довіри та партнерства між податковою та бізнесом", — сказав він.

Також під час зустрічі обговорили питання блокування податкових накладних, виконання судових рішень, критерії ризиковості платників, ветеранську політику та податкові перевірки мобілізованих підприємців.

Ще одна тема зустрічі — перегляд критеріїв роботи "клубу білого бізнесу".