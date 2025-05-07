Налоговая обещает новые подходы к расчету налоговой нагрузки в регионах
Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием механизма расчета налоговой нагрузки с учетом региональной специфики. Об этом заявил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с представителями более 60 предприятий и бизнес-ассоциаций Ивано-Франковской области.
По словам главы налоговой, в настоящее время в области на учете состоит более 93 000 субъектов хозяйствования — на 3300 больше, чем в прошлом году.
Кравченко подчеркнул, что до сих пор в Украине не существовал унифицированный подход к расчету налоговой нагрузки в пределах одной отрасли в разных регионах. Эту ситуацию планируют изменить уже к концу мая:
"Команда ГНС уже работает над справедливыми подходами, учитывающими особенности ведения бизнеса в регионах. До конца месяца представим конкретные предложения для обсуждения с предпринимателями. Это вопрос доверия и партнерства между налоговой и бизнесом", — сказал он.
Также во время встречи обсудили вопросы блокирования налоговых накладных, выполнения судебных решений, критерии рисковости плательщиков, ветеранской политики и налоговых проверок мобилизованных предпринимателей.
Еще одна тема встречи – просмотр критериев работы "клуба белого бизнеса".
- В "клуб белого бизнеса" входят представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели налоговой дисциплины. В общей сложности члены "клуба" платят 16,6% от общего объема поступлений в бюджет.
- В январе в "белом списке" ГНС нашли компании, связанные с коррупционерами и подсанкционными лицами.
- Компании-члены ЕБА уже обратились в Министерство финансов, Государственную налоговую службу и профильный парламентский комитет с предложением усовершенствовать критерии "клуба белого бизнеса" и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.