Налоговая обещает новые подходы к расчету налоговой нагрузки в регионах

До сих пор в Украине не существует унифицированного подхода к расчету налоговой нагрузки в пределах одной отрасли в разных регионах

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Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием механизма расчета налоговой нагрузки с учетом региональной специфики. Об этом заявил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с представителями более 60 предприятий и бизнес-ассоциаций Ивано-Франковской области.

По словам главы налоговой, в настоящее время в области на учете состоит более 93 000 субъектов хозяйствования — на 3300 больше, чем в прошлом году.

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Кравченко подчеркнул, что до сих пор в Украине не существовал унифицированный подход к расчету налоговой нагрузки в пределах одной отрасли в разных регионах. Эту ситуацию планируют изменить уже к концу мая:

"Команда ГНС уже работает над справедливыми подходами, учитывающими особенности ведения бизнеса в регионах. До конца месяца представим конкретные предложения для обсуждения с предпринимателями. Это вопрос доверия и партнерства между налоговой и бизнесом", — сказал он.

Также во время встречи обсудили вопросы блокирования налоговых накладных, выполнения судебных решений, критерии рисковости плательщиков, ветеранской политики и налоговых проверок мобилизованных предпринимателей.

Еще одна тема встречи – просмотр критериев работы "клуба белого бизнеса".