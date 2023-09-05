RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Бояться показати статки". Депутати хочуть закрити реєстр декларацій ще на рік

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 13:34
Верховна Рада України (Фото: ОП)

Законопроєкт №9534 про відновлення декларування для чиновників, який Рада у другому читанні голосуватиме 5 вересня, передбачає закритість реєстру декларацій ще на рік. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
"Найбільший ризик законопроєкту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни", – заявив нардеп.
Юрчишин вважає, що більшість аргументів за закритий реєстр – це маніпуляція. Її мета – "відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську".

Водночас всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті.

За словами Юрчишина, йдеться про те, що військові, крім військово-лікарських комісій і територіальних центрів комплектування, полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.

За відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн "Великої сімки" (G7), наголосив народний депутат.

"Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо винесе на голосування в залі свою поправку №371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме", – додав Юрчишин.

У першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування Рада підтримала 27 липня. Глава фракції Слуга народу, співавтор законопроєкту Давид Арахамія заявляв, що дедлайн ухвалення закону – 15 вересня. Це зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом.
  • У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
  • Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.
  • Одна з вимог МВФ – набуття чинності законом, що відновить подання декларацій посадовими особами, які прямо не залучені у мобілізації та воєнних діях, та відновлення функції НАЗК щодо перевірки та верифікації декларацій. Це мало статися до кінця липня 2023 року.
  • Крім того, до кінця жовтня 2023 року Україна має спростити систему декларування активів шляхом прив'язки до інших баз даних та реєстрів.
Віра Касіян
ярослав юрчишиндеклараціяе-декларуванняВерховна Рада
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 