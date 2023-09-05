"Бояться показати статки". Депутати хочуть закрити реєстр декларацій ще на рік

Законопроєкт №9534 про відновлення декларування для чиновників, який Рада у другому читанні голосуватиме 5 вересня, передбачає закритість реєстру декларацій ще на рік. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

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"Найбільший ризик законопроєкту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни", – заявив нардеп.

Юрчишин вважає, що більшість аргументів за закритий реєстр – це маніпуляція. Її мета – "відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї та нові маєтки на Печерську".