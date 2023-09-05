"Бояться показати статки". Депутати хочуть закрити реєстр декларацій ще на рік
Законопроєкт №9534 про відновлення декларування для чиновників, який Рада у другому читанні голосуватиме 5 вересня, передбачає закритість реєстру декларацій ще на рік. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.
Водночас всі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховано в законопроєкті.
За словами Юрчишина, йдеться про те, що військові, крім військово-лікарських комісій і територіальних центрів комплектування, полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.
За відкритий реєстр декларацій виступає абсолютна більшість суспільства, зокрема військові, а також міжнародні партнери України з країн "Великої сімки" (G7), наголосив народний депутат.
"Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна окремо винесе на голосування в залі свою поправку №371 про негайне відкриття реєстру. Я підтримаю цю поправку і закликаю всіх народних депутатів, яким нема що приховувати, зробити те саме", – додав Юрчишин.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
- Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.
- Одна з вимог МВФ – набуття чинності законом, що відновить подання декларацій посадовими особами, які прямо не залучені у мобілізації та воєнних діях, та відновлення функції НАЗК щодо перевірки та верифікації декларацій. Це мало статися до кінця липня 2023 року.
- Крім того, до кінця жовтня 2023 року Україна має спростити систему декларування активів шляхом прив'язки до інших баз даних та реєстрів.
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