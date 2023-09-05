"Боятся показать имущество". Депутаты хотят закрыть реестр деклараций еще на год

Законопроект №9534 о возобновлении декларирования для чиновников, который Рада во втором чтении будет голосовать 5 сентября, предусматривает закрытость реестра деклараций еще на год. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

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"Наибольший риск заюдконопроекта — закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое имущество, приобретенное за время полномасштабной войны", – заявил нардеп.

Юрчишин считает, что большинство аргументов за закрытый реестр – это манипуляция. Ее цель – "оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске".

При этом все дельные аргументы по безопасности декларантов уже учтены в законопроекте.

По словам Юрчишина, речь идет о том, что военные, кроме военно-врачебных комиссий и территориальных центров комплектования, пленные, граждане на временно оккупированных территориях не должны подавать декларации до окончания военного положения или деоккупации территории.

За открытый реестр деклараций выступает абсолютное большинство общества, в том числе военные, а также международные партнеры Украины из стран "Большой семерки" (G7), подчеркнул народный депутат.

"Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно вынесет на голосование в зале свою поправку №371 о немедленном открытии реестра. Я поддержу эту поправку и призываю всех народных депутатов, которым нечего скрывать, сделать то же самое", – добавил Юрчишин.