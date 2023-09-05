"Боятся показать имущество". Депутаты хотят закрыть реестр деклараций еще на год
Законопроект №9534 о возобновлении декларирования для чиновников, который Рада во втором чтении будет голосовать 5 сентября, предусматривает закрытость реестра деклараций еще на год. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.
При этом все дельные аргументы по безопасности декларантов уже учтены в законопроекте.
По словам Юрчишина, речь идет о том, что военные, кроме военно-врачебных комиссий и территориальных центров комплектования, пленные, граждане на временно оккупированных территориях не должны подавать декларации до окончания военного положения или деоккупации территории.
За открытый реестр деклараций выступает абсолютное большинство общества, в том числе военные, а также международные партнеры Украины из стран "Большой семерки" (G7), подчеркнул народный депутат.
"Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина отдельно вынесет на голосование в зале свою поправку №371 о немедленном открытии реестра. Я поддержу эту поправку и призываю всех народных депутатов, которым нечего скрывать, сделать то же самое", – добавил Юрчишин.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн Совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
- Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
- Одно из требований МВФ – вступление в силу закона, который возобновит представление деклараций должностными лицами, прямо не привлеченными к мобилизации и военным действиям, и восстановление функции НАПК по проверке и верификации деклараций. Это должно было произойти до конца июля 2023 года.
- Кроме того, до конца октября 2023 года Украина должна упростить систему декларирования активов путем привязки к другим базам данных и реестрам.
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