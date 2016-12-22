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Старейший банк мира могут национализировать - СМИ

22.12.2016 15:04
Bloomberg пишет, что итальянский Monte Paschi готовится к национализации
Фото: EPA

Самый старый в мире банк, итальянский Monte dei Paschi di Siena могут национализировать после неудачных попыток продать. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что до конца года банку нужно докапитализироваться на €5 млрд ($5,2 млрд). Пока инвесторы не проявляют внимания к акциям банка. Два предложения по обмену долговых обязательств на акции привлекут около €2 млрд, а конвертация облигаций инвесторов - €2,5 млрд.

Если руководство все же примет решение о передаче банка в руки государства, это будет крупнейшая банковская национализация в Италии за последние десятилетия. За национализацией Monte Paschi может последовать передача государству также Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza в рамках программы спасения банков объемом €20 млрд.

Программу спасения итальянский парламент одобрил вчера. Предполагается, что львиную долю указанной суммы потратят на Monte Paschi.

Сегодня, 22 декабря, состоится заседание руководства банка, на котором будет рассматриваться, в том числе, возможная национализация.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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