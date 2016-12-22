Старейший банк мира могут национализировать - СМИ

Bloomberg пишет, что итальянский Monte Paschi готовится к национализации

Самый старый в мире банк, итальянский Monte dei Paschi di Siena могут национализировать после неудачных попыток продать. Об этом пишет Bloomberg.



Издание напоминает, что до конца года банку нужно докапитализироваться на €5 млрд ($5,2 млрд). Пока инвесторы не проявляют внимания к акциям банка. Два предложения по обмену долговых обязательств на акции привлекут около €2 млрд, а конвертация облигаций инвесторов - €2,5 млрд.



Если руководство все же примет решение о передаче банка в руки государства, это будет крупнейшая банковская национализация в Италии за последние десятилетия. За национализацией Monte Paschi может последовать передача государству также Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza в рамках программы спасения банков объемом €20 млрд.



Программу спасения итальянский парламент одобрил вчера. Предполагается, что львиную долю указанной суммы потратят на Monte Paschi.



Сегодня, 22 декабря, состоится заседание руководства банка, на котором будет рассматриваться, в том числе, возможная национализация.



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