В Кабмине изучают вопрос санкций против российского Сбербанка
Вопрос введения санкций против Сбербанка - украинского дочернего банка Сбербанка России - изучается; Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.
Вопрос введени санкций против Сбербанка РФ поднял на заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков. "Банк работает в Украине, получает тут прибыль, и при этом финансирует боевиков. Считаю это недопустимым", - сказал Аваков.
Он предложил обратиться от имени правительства к Нацбанку и СНБО, чтобы необходимые решения по санкциям были приняты.
Премьер-министр ответил: "Я вчера говорил на эту тему с президентом, с главой НБУ. Сегодня такая работа ведется. Сейчас выясняют, так ли это на самом деле. Если это так, думаю, Нацбанк, СНБОУ и президент очень быстро отреагирует на эту ситуацию. И этот ответ будет адекватным... Я думаю, что мы быстро разберемся и все решения, которые необходимы будут от правительства, мы примем".
Вчера Сбербанк заявил, что не обслуживал и не намерен обслуживать клиентов на основании так называемых документов, выданных боевиками Донбасса.
7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.
Позже министр Аваков призвал ввести санкции портив Сбербанка России.
В тот же день в Национальном банке сообщили, что инициируют санкции против финучреждения.
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