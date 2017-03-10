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В Кабмине изучают вопрос санкций против российского Сбербанка

10.03.2017 11:59
Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабмин обратится к НБУ и СНБО, чтобы необходимые решения по санкциям были приняты
Владимир Гройсман

Вопрос введения санкций против Сбербанка - украинского дочернего банка Сбербанка России - изучается; Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.

Вопрос введени санкций против Сбербанка РФ поднял на заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков. "Банк работает в Украине, получает тут прибыль, и при этом финансирует боевиков. Считаю это недопустимым", - сказал Аваков.

Он предложил обратиться от имени правительства к Нацбанку и СНБО, чтобы необходимые решения по санкциям были приняты.

Премьер-министр ответил: "Я вчера говорил на эту тему с президентом, с главой НБУ. Сегодня такая работа ведется. Сейчас выясняют, так ли это на самом деле. Если это так, думаю, Нацбанк, СНБОУ и президент очень быстро отреагирует на эту ситуацию. И этот ответ будет адекватным... Я думаю, что мы быстро разберемся и все решения, которые необходимы будут от правительства, мы примем".

Вчера Сбербанк заявил, что не обслуживал и не намерен обслуживать клиентов на основании так называемых документов, выданных боевиками Донбасса.

7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.

Позже министр Аваков  призвал ввести санкции портив Сбербанка России.

В тот же день в Национальном банке сообщили, что инициируют санкции против финучреждения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России, КМУ, Гройсман
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