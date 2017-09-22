НБУ: Украинцы вывели за границу $1,5 млн
Украинцы вывели за границу $1,5 млн. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий на Украинском финансовом форуме.
"Нацбанк выдал порядка 50 (электронных - ред.) лицензий на вывод валюты", - сказал он.
По мнению Чурия, низкая популярность услуги заключается в том, что у большинства украинцев нет официальных источников поступления средств.
В июне НБУ начал выдачу украинским гражданам валютных лицензий в электронной форме. С 3 июля украинцы могут ежегодно выводить за рубеж до $50 тыс.
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