НБУ: Украинцы вывели за границу $1,5 млн

В Нацбанке отмечают, что валютные лицензии пользуются небольшим спросом среди граждан Украины

Украинцы вывели за границу $1,5 млн. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий на Украинском финансовом форуме.



"Нацбанк выдал порядка 50 (электронных - ред.) лицензий на вывод валюты", - сказал он.



По мнению Чурия, низкая популярность услуги заключается в том, что у большинства украинцев нет официальных источников поступления средств.



В июне НБУ начал выдачу украинским гражданам валютных лицензий в электронной форме. С 3 июля украинцы могут ежегодно выводить за рубеж до $50 тыс.



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