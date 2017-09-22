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НБУ: Украинцы вывели за границу $1,5 млн

22.09.2017 14:16
В Нацбанке отмечают, что валютные лицензии пользуются небольшим спросом среди граждан Украины
Олег Чурий (фото - EPA)

Украинцы вывели за границу $1,5 млн. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий на Украинском финансовом форуме.

"Нацбанк выдал порядка 50 (электронных - ред.) лицензий на вывод валюты", - сказал он.

По мнению Чурия, низкая популярность услуги заключается в том, что у большинства украинцев нет официальных источников поступления средств.

В июне НБУ начал выдачу украинским гражданам валютных лицензий в электронной форме. С 3 июля украинцы могут ежегодно выводить за рубеж до $50 тыс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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