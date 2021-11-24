БЭБ полностью готово к запуску, но Кабмин до сих пор не выделил здание
Бюро экономической безопасности (БЭБ) в установленный срок до 25 ноября 2021 года успело укомплектоваться на 30% (214 работников), что позволяет органу начать работу. Однако Кабмин до сих пор не выделил органу здание, сообщает пресс-служба БЭБ.
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Отмечается, что директор БЭБ Вадим Мельник уже направил на согласование в Министерство экономики, Минфин и Минцифры проект постановления Кабмина "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".
Несмотря на это, Кабмин до сих пор не выделил здание для бюро. В БЭБ объясняют, что затягивание процесса может препятствовать передаче уголовных производств и работе органа в целом.
С запуском ведомства расследование экономических преступлений станет исключительным полномочием Бюро. В частности, расследование финансовых и налоговых правонарушений, изготовление и распространение нелегальных подакцизных товаров, подделка денег и финансовых документов.
Полномочия по проработке этих дел теряют Национальная полиция, СБУ. При этом, Налоговая милиция полностью ликвидируется.
- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. Вадима Мельника назначили главой БЭБ 20 августа. Совет общественного контроля за БЭБ сформирован 12 сентября. Кто в него вошел – здесь.
- 18 ноября Мельник заявил, что первыми делами БЭБ будут расследования в государственном секторе, в частности дела Укрзализныци и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
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