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БЭБ полностью готово к запуску, но Кабмин до сих пор не выделил здание

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 10:20
БЭБ полностью готово к запуску, но Кабмин до сих пор не выделил здание - Фото
Вадим Мельник (фото: пресс-служба ГП)

Бюро экономической безопасности (БЭБ) в установленный срок до 25 ноября 2021 года успело укомплектоваться на 30% (214 работников), что позволяет органу начать работу. Однако Кабмин до сих пор не выделил органу здание, сообщает пресс-служба БЭБ.

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Отмечается, что директор БЭБ Вадим Мельник уже направил на согласование в Министерство экономики, Минфин и Минцифры проект постановления Кабмина "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".

Несмотря на это, Кабмин до сих пор не выделил здание для бюро. В БЭБ объясняют, что затягивание процесса может препятствовать передаче уголовных производств и работе органа в целом.

С запуском ведомства расследование экономических преступлений станет исключительным полномочием Бюро. В частности, расследование финансовых и налоговых правонарушений, изготовление и распространение нелегальных подакцизных товаров, подделка денег и финансовых документов.

Полномочия по проработке этих дел теряют Национальная полиция, СБУ. При этом, Налоговая милиция полностью ликвидируется.

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Анна Лыса-Кузмич
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вадим мельник Бюро экономической безопасности БЭБ
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