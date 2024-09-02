Доход биткоин-майнеров в августе обновил годовой минимум
В августе 2024 года майнеры первой криптовалюты добыли 13 843 биткоинов (BTC) оценочной стоимостью $827 млн. Этот показатель стал наименьшим с сентября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные криптосервиса Bitbo.
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В июле майнеры добыли 14 725 BTC на сумму $927 млн, что на 10% выше, чем в августе.
С марта 2024 года, когда биткоин обновил исторический максимум, а прибыль майнеров превысила $2 млрд, доходность добычи BTC в августе обвалилась на более чем 57%.
Согласно данным издания Incrypted, причинами снижения показателей являются сокращение количества транзаций, рост сложности добычи и уменьшение вознаграждения за майнинг блока вдвое в апреле 2024 года – с 6,25 до 3,125 BTC.
Снижение доходности добычи заставило майнеров заняться поиском альтернативных источников дохода. Некоторые предприятия перешли на передачу вычислительных мощностей фирмам, деятельность которых связана с ИИ.
- 5 июля 2024 года цена крупнейшей в мире криптовалюты упала до $53 523, что было самым низким показателем с конца февраля.
- 1 августа курс биткоина в моменте падал до $63 500 из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
- После продолжительного падения в ночь на 9 августа курс биткоина временно поднялся до $62 510 во время азиатской торговой сессии.
- 23 августа стало известно, что баланс биткоинов на внебиржевых рынках достиг двухлетнего максимума.