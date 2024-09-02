Дохід біткоїн-майнерів у серпні оновив річний мінімум
У серпні 2024 року майнери першої криптовалюти видобули 13 843 біткоїнів (BTC) оціночною вартістю $827 млн. Цей показник став найменшим з вересня 2023 року. Про це свідчать дані криптосервісу Bitbo.
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У липні майнери видобули 14 725 BTC на суму $927 млн, що на 10% вище, ніж у серпні.
З березня 2024 року, коли біткоїн оновив історичний максимум, а прибуток майнерів перевищив $2 млрд, прибутковість видобутку BTC у серпні обвалилася на більш ніж 57%.
Згідно з даними видання Incrypted, причинами зниження показників є скорочення кількості транзацій, зростання складності видобутку і зменшення винагороди за майнінг блоку вдвічі у квітні 2024 року – з 6,25 до 3,125 BTC.
Зниження прибутковості видобутку змусило майнерів зайнятися пошуком альтернативних джерел доходу. Деякі підприємства перейшли на передання обчислювальних потужностей фірмам, чия діяльність пов’язана з ШІ.
- 5 липня 2024 року ціна найбільшої у світі криптовалюти впала до $53 523, що було найнижчим показником із кінця лютого.
- 1 серпня курс біткоїна у моменті падав до $63 500 через загострення ситуації на Близькому Сході.
- Після тривалого падіння в ніч проти 9 серпня курс біткоїна тимчасово піднявся до $62 510 під час азійської торгової сесії.
- 23 серпня стало відомо, що баланс біткоїнів на позабіржових ринках досяг дворічного максимуму.