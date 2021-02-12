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Европарламент поддержал закон, блокирующий возврат ПриватБанка Коломойскому

12.02.2021, 12:54
Европарламент поддержал закон, блокирующий возврат ПриватБанка Коломойскому - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Европейский парламент приветствует принятый Верховной Радой в мае 2020 года закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. Этот закон сделал невозможным возвращение ПриватБанка предыдущим владельцам. Об этом написал в  Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, Европейский парламент принял Доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом, в том числе в банковской отрасли.

Шевченко заверил, что НБУ приложит все усилия для защиты законности решений о национализации ПриватБанка, сохранения финансовой стабильности.

Кроме того, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, подчеркнул на необходимости продолжения расследования махинаций с ПриватБанком.

"Необходимо восстановить широкое публичное доверие в украинскую судебную систему, развивать и выполнять антикоррупционную повестку дня, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институций. Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад", – сказал Боррель, передает Интерфакс-Украина.

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Наталия Софиенко
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европарламент национализация Приватбанка ПриватБанк
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