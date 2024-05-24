Кабмин запустил аудит системы блокировки налоговых накладных

Минфин, Аудиторская служба и Налоговая служба в течение шести месяцев проверят эффективность СМКОР

Фото: Государственная налоговая служба

Кабинет министров поручил Министерству финансов, Государственной аудиторской службе и Государственной налоговой службе в течение шести месяцев провести аудит системы блокирования налоговых накладных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Поручено провести в течение шести месяцев аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования", – написал он в Telegram.

Аудит будет касаться периода 2021-2023 годов.

Он предусмотрен решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2024 года.