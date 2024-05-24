Кабмин запустил аудит системы блокировки налоговых накладных
Кабинет министров поручил Министерству финансов, Государственной аудиторской службе и Государственной налоговой службе в течение шести месяцев провести аудит системы блокирования налоговых накладных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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"Поручено провести в течение шести месяцев аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования", – написал он в Telegram.
Аудит будет касаться периода 2021-2023 годов.
Он предусмотрен решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2024 года.
- Остановка налоговых накладных – одна из главных проблем бизнеса в Украине.
- СНБО в начале года поручил Кабинету министров провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных (СМКОР) и процедур и критериев их разблокирования.
- Бизнес-омбудсмен Роман Ващук считает, что достаточно было бы просто переписать алгоритм системы.
- С начала 2023 года порядок блокирования налоговых накладных (так называемый порядок №1165) уже изменялся дважды, но ситуация не улучшается, говорится в недавнем отчете НАПК. К примеру, в октябре 2023 года 25 400 плательщикам НДС были заблокированы налоговые накладные и расчеты корректировки. Это составляет 17% от плательщиков, которые подавали НН/РК на регистрацию.