Кабмін запустив аудит системи блокування податкових накладних
Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторській службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
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"Доручено [...] провести протягом шести місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування", – написав він у Telegram.
Аудит стосуватиметься періоду 2021-2023 років.
Він передбачений рішенням Ради національної безпеки й оборони України від 23 січня 2024 року.
- Зупинення податкових накладних – одна з головних проблем бізнесу в Україні.
- РНБО на початку 2024 року доручила Кабінету міністрів провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних (СМКОР) та процедур і критеріїв їх розблокування.
- Бізнес-омбудсман Роман Ващук вважає, що достатньо було б просто переписати алгоритм системи.
- З початку 2023 року порядок блокування податкових накладних (так званий порядок №1165) вже змінювався двічі, але ситуація не покращується, йдеться у недавньому звіті НАЗК. До прикладу, у жовтні 2023 року 25 400 платникам ПДВ було заблоковано податкові накладні та розрахунки коригування. Це становить 17% від тих платників, які подавали ПН/РК на реєстрацію.