Кабмін запустив аудит системи блокування податкових накладних
Фото: Державна податкова служба

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторській службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Доручено [...] провести протягом шести місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування", – написав він у Telegram.

Аудит стосуватиметься періоду 2021-2023 років.

Він передбачений рішенням Ради національної безпеки й оборони України від 23 січня 2024 року.

  • Зупинення податкових накладних – одна з головних проблем бізнесу в Україні.
  • РНБО на початку 2024 року доручила Кабінету міністрів провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних (СМКОР) та процедур і критеріїв їх розблокування.
  • Бізнес-омбудсман Роман Ващук вважає, що достатньо було б просто переписати алгоритм системи.
  • З початку 2023 року порядок блокування податкових накладних (так званий порядок №1165) вже змінювався двічі, але ситуація не покращується, йдеться у недавньому звіті НАЗК. До прикладу, у жовтні 2023 року 25 400 платникам ПДВ було заблоковано податкові накладні та розрахунки коригування. Це становить 17% від тих платників, які подавали ПН/РК на реєстрацію.
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