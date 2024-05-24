Кабмін запустив аудит системи блокування податкових накладних

Фото: Державна податкова служба

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторській службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Доручено [...] провести протягом шести місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування", – написав він у Telegram.

Аудит стосуватиметься періоду 2021-2023 років.

Він передбачений рішенням Ради національної безпеки й оборони України від 23 січня 2024 року.