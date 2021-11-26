Минфин: Налоговая милиция ликвидирована, ГФС – в процессе
24 ноября подразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы было ликвидировано, сама служба все еще находится в процессе ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в ответ на запрос ЭП.
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Подразделения налоговой милиции утратили полномочия, согласно распоряжению о запуске Бюро экономической безопасности.
Также отмечается, что ГФС находится в процессе прекращения деятельности юридического лица. Речь идет о передачи архивных дел в Государственный архив, материальных активов, оружия и специальных средств в БЭБ.
Согласно распоряжению №1493-р от 24 ноября, БЭБ является единственным органом государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Соответствующие полномочия получены от Службы безопасности и Налоговой милиции.
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- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. Вадима Мельника назначили главой БЭБ 20 августа. Совет общественного контроля за БЭБ сформирован 12 сентября.
- 24 ноября Кабмин выдал распоряжение об официальном начале работы БЭБ.
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