Минфин: Налоговая милиция ликвидирована, ГФС – в процессе

24 ноября подразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы было ликвидировано, сама служба все еще находится в процессе ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в ответ на запрос ЭП.

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Подразделения налоговой милиции утратили полномочия, согласно распоряжению о запуске Бюро экономической безопасности.

Также отмечается, что ГФС находится в процессе прекращения деятельности юридического лица. Речь идет о передачи архивных дел в Государственный архив, материальных активов, оружия и специальных средств в БЭБ.

Согласно распоряжению №1493-р от 24 ноября, БЭБ является единственным органом государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Соответствующие полномочия получены от Службы безопасности и Налоговой милиции.

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Анна Лыса-Кузмич

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