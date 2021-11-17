Бюро экономической безопасности заработает полноценно: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла Закон о реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности № 3959-1. "За" проголосовали 239 народных депутатов.

Закон вносит изменения в административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

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Теперь Бюро экономической безопасности, которое должно заработать 25 ноября, сможет должным образом выполнять свои полномочия и проводить досудебное расследование уголовных правонарушений.

Относительно Административного кодекса определяется ответственность работников БЭБ за административные правонарушения по дисциплинарным уставам.

В Уголовном кодексе вводится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного правонарушения. Такие расследования отнесены к компетенции Бюро.

Также вносятся изменения в ряд других составов преступлений в связи с созданием БЭБ, например, обеспечения его независимости и особого порядка расследования уголовных правонарушений, совершенных в отношении его работников.

В Уголовном процессуальном кодексе определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности. Также исключается подследственность налоговой милиции.

Также в УПК закрепили полномочия для проведения Бюро следственных действий, надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений по подследственности.

Принятый закон также предусматривает:

- административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ;

- увеличение штрафов за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 000 грн;

- ответственность за невыполнение определения следственного судьи.

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Наталия Софиенко

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