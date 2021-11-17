Бюро экономической безопасности заработает полноценно: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла Закон о реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности № 3959-1. "За" проголосовали 239 народных депутатов.
Закон вносит изменения в административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
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Теперь Бюро экономической безопасности, которое должно заработать 25 ноября, сможет должным образом выполнять свои полномочия и проводить досудебное расследование уголовных правонарушений.
Относительно Административного кодекса определяется ответственность работников БЭБ за административные правонарушения по дисциплинарным уставам.
В Уголовном кодексе вводится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного правонарушения. Такие расследования отнесены к компетенции Бюро.
Также вносятся изменения в ряд других составов преступлений в связи с созданием БЭБ, например, обеспечения его независимости и особого порядка расследования уголовных правонарушений, совершенных в отношении его работников.
В Уголовном процессуальном кодексе определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности. Также исключается подследственность налоговой милиции.
Также в УПК закрепили полномочия для проведения Бюро следственных действий, надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений по подследственности.
Принятый закон также предусматривает:
- административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ;
- увеличение штрафов за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 000 грн;
- ответственность за невыполнение определения следственного судьи.
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- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. Еще до завершения конкурса шестеро собеседников LIGA.net в политических и бизнес-кругах называли Вадима Мельника главным претендентом на победу. Детали – тут. Последнего назначили главой БЭБ 20 августа. Совет общественного контроля при БЭБ сформирован 12 сентября. Кто в него вошел – тут.
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