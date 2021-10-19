Зеленский планирует сменить главу Нацбанка – Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет сменить главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом сообщили источники Bloomberg.
Издание отмечает, ссылаясь на собеседников, что Зеленский недоволен деятельностью Шевченко, который поссорился с высшими руководителями банка, вызвав волну отставок. Этим он нервировал западных доноров, включая Международный валютный фонд.
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"Чтобы уволить его, Зеленский должен предоставить основания и получить одобрение парламента, где его партия Слуга народа контролирует большинство мест. Но найти кого-то, кого утвердят законодатели, может быть непросто. Зеленскому дважды не удавалось добиться утверждения главы государственной нефтегазовой компании на посту министра энергетики", — пишет издание, напоминая о назначении Юрия Витренко.
В свою очередь, в Офисе президента отказались комментировать возможную отставку Шевченко, назвав информацию "слухом" и добавили, что официальное заявление будет только в том случае, если будет какое-либо решение. В НБУ заявили, что у них "впереди много важных задач и команда продолжает работать над их выполнением".
После новости о возможной отставке главы НБУ, стоимость украинских ценных бумаг резко упала.
"Вся эта неопределенность раздражает инвесторов, которым, возможно, снова придется гадать, какой же монетарную и другую политику будет проводить новый руководитель. Если эта отставка будет", — написал в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.
Но, позже, по данным аналитика, новость о прогрессе в переговорах с МВФ подняла стоимость украинских ценных бумаг. "С учетом вечера понедельника — цены почти отыграли свое падение", — добавил Демкив.
- 1 июля 2020-го из-за политического давления на Нацбанк подал в отставку экс-глава НБУ Яков Смолий. Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб. В марте 2021-го Рожкова заявила о цензуре в НБУ из-за интервью. 30 июля 2021-го из-за "централизации принятия решений в одних руках" из НБУ решили уволиться все руководители Департамента лицензирования. Позже в отставку подал глава еще одного департамента, поддержав позицию колег. Детали – тут.
- В июле Financial Times со ссылкой на источники сообщал, что Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.
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