UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский планирует сменить главу Нацбанка – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 09:22
Зеленский планирует сменить главу Нацбанка – Bloomberg - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет сменить главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом сообщили источники Bloomberg.

Издание отмечает, ссылаясь на собеседников, что Зеленский недоволен деятельностью Шевченко, который поссорился с высшими руководителями банка, вызвав волну отставок. Этим он нервировал западных доноров, включая Международный валютный фонд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Чтобы уволить его, Зеленский должен предоставить основания и получить одобрение парламента, где его партия Слуга народа контролирует большинство мест. Но найти кого-то, кого утвердят законодатели, может быть непросто. Зеленскому дважды не удавалось добиться утверждения главы государственной нефтегазовой компании на посту министра энергетики", — пишет издание, напоминая о назначении Юрия Витренко.

В свою очередь, в Офисе президента отказались комментировать возможную отставку Шевченко, назвав информацию "слухом" и добавили, что официальное заявление будет только в том случае, если будет какое-либо решение. В НБУ заявили, что у них "впереди много важных задач и команда продолжает работать над их выполнением".

После новости о возможной отставке главы НБУ, стоимость украинских ценных бумаг резко упала.

"Вся эта неопределенность раздражает инвесторов, которым, возможно, снова придется гадать, какой же монетарную и другую политику будет проводить новый руководитель. Если эта отставка будет", — написал в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Но, позже, по данным аналитика, новость о прогрессе в переговорах с МВФ подняла стоимость украинских ценных бумаг. "С учетом вечера понедельника — цены почти отыграли свое падение", — добавил Демкив.

Зеленский планирует сменить главу Нацбанка – Bloomberg
Читайте также
Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и при чем тут Кирилл Шевченко

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отставка НБУ Кирилл Шевченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 