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Зеленский: Украину должна "накрыть" лавина инвестиций

Зеленский: Украину должна "накрыть" лавина инвестиций
04.02.2020, 10:40

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность

Президент Владимир Зеленский выступая на украинском-турецком бизнес-форуме в Киеве заявил, что Украину должна "накрыть" лавина инвестиций - как внешних, так и внутренних.

По его словам, сегодня украинское правительство воплощает беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно, с единственной целью - чтобы в Украину пришли инвестиции.

Зеленский подчеркнул, что все условия для этого уже созданы: Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность, в том числе увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на "стабильный" и "позитивный".

Президент отметил, что все это является сигналом будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей.

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