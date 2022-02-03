АМКУ разрешил банку Ахметова купить Idea Bank

Антимонопольный комитет выдал разрешение Первому Украинскому Международному Банку (ПУМБ) Рината Ахметова купить Idea Bank у польской компании Getin Holding. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на итоги заседания АМКУ.

По разным оценкам, общая сумма сделки может составить около $50-55 млн.

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Как уточняет агентство, цена продажи Idea Bank составит эквивалент в евро общих чистых активов банка по итогам 2021 финансового года, умноженным на коэффициент 1,072 плюс чистая прибыль банка в период с 1 января 2022 года до момента закрытия сделки.

Согласно заключенному соглашению, Getin Holding на момент передачи акций получит указанную цену за вычетом 95 млн грн, удерживаемых для обеспечения потенциальных требований по кредитному портфелю.

Данную сумму Getin Holding получит частями в течение двух лет.

Стороны планируют закрыть сделку до конца первого квартала 2022 года. Idea Bank войдет в состав банковской группы ПУМБ в качестве отдельной юридической структуры без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом Idea Bank в обычном режиме.

ПУМБ был третьим претендентом на покупку Idea Bank.

В конце 2019 года на него претендовал Dragon Capital Томаша Фиалы, который был готов заплатить 1,4 млрд грн. Но стороны расторгли договор и Getin Holding отказался продавать банк.

В феврале прошлого года о покупке Idea Bank в Украине договаривался Альфа-Банк. Но сделка не состоялась. Через два месяца Getin Holding нанял Rothschild & Co для поиска нового покупателя.

ПУМБ входит в состав холдинга СКМ, который принадлежит Ринату Ахметову. Прибыль банка за январь – сентябрь 2021-го – 3 млрд грн, или в полтора раза больше аналогичного показателя в 2020 году. Idea Bank (прежнее название – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (7,914 млрд грн) Idea Bank занимал 25-е место среди 73 действующих банков.

11 ноября 2021 года стало известно о том, что ПУМБ достиг договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций Idea Bank с польской финансовой группой Getin Holding S.A.

26 декабря CМИ сообщали о намерении Rozetka купить Idea Bank.

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Роман Брыль

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