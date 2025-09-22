Бывший владелец Дельта Банка Лагун попал под санкции
Совет национальной безопасности и обороны 20 сентября ввел десятилетние санкции против бывшего владельца ПАО "Дельта Банк" Николая Лагуна, сообщается в указе президента №694/2025.
Николай Лагун с 2022 года фактически проживает за границей. В декабре 2023 года во время рассмотрения дела о неплатежеспособности Лагуна подтверждалось, что он живет в Австрии.
В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева объявил бизнесмена в розыск по уголовному делу, где он является обвиняемым по эпизоду о выводе из Дельта Банка более $76,5 млн. С 2024 года он находится в международном розыске.
СправкаДельта Банк – крупнейший банк-банкрот, который оказался в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации. С 2008 года до самого банкротства председателем наблюдательного совета банка был Николай Лагун, которому принадлежали 70,61% акций финучреждения. В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка достигает 29,2 млрд грн, тогда как обязательства банка – 53,77 млрд грн.
- В 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна почти на 20 млрд грн, его имущество было арестовано. Незадолго до начала полномасштабной войны стало известно, что Лагун якобы устроился экономистом в частной компании на зарплату 14 000 грн и весь доход переводит на погашение долга Ощадбанка.
- В апреле 2023 года в суд направили два первых обвинительных акта против Лагуна.
