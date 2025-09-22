Бывший владелец Дельта Банка Лагун попал под санкции

Николай Лагун (Фото: пресс-служба Дельта Банка)

Совет национальной безопасности и обороны 20 сентября ввел десятилетние санкции против бывшего владельца ПАО "Дельта Банк" Николая Лагуна, сообщается в указе президента №694/2025.

Николай Лагун с 2022 года фактически проживает за границей. В декабре 2023 года во время рассмотрения дела о неплатежеспособности Лагуна подтверждалось, что он живет в Австрии.

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева объявил бизнесмена в розыск по уголовному делу, где он является обвиняемым по эпизоду о выводе из Дельта Банка более $76,5 млн. С 2024 года он находится в международном розыске.