Колишній власник Дельта Банку Лагун потрапив під санкції
Рада національної безпеки й оборони 20 вересня ввела десятирічні санкції проти колишнього власника ПАТ "Дельта Банк" Миколи Лагуна, повідомляється в указі президента №694/2025.
Микола Лагун із 2022 року фактично проживає за кордоном. У грудні 2023 року під час розгляду справи про неплатоспроможність Лагуна підтверджувалося, що він мешкає в Австрії.
У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва оголосив бізнесмена у розшук у кримінальній справі, де він є обвинуваченим за епізодом щодо виведення з Дельта Банку понад $76,5 млн. З 2024 року він перебуває в міжнародному розшуку.
ДовідкаДельта Банк – найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою спостережної ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови. У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого у 2015 році Дельта Банку становили 24,5 млрд грн. Оцінна вартість активів банку досягає 29,2 млрд грн, тоді як зобов'язання банку – 53,77 млрд грн.
- 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна майже на 20 млрд грн, його майно було заарештовано. Незадовго до початку повномасштабної війни стало відомо, що Лагун нібито влаштувався економістом у приватній компанії на зарплату 14 000 грн і весь дохід переказує на погашення боргу Ощадбанку.
- У квітні 2023 року до суду спрямували два перші звинувачувальні акти проти Лагуна.
