Колишній власник Дельта Банку Лагун потрапив під санкції

Микола Лагун (Фото: пресслужба Дельта Банку)

Рада національної безпеки й оборони 20 вересня ввела десятирічні санкції проти колишнього власника ПАТ "Дельта Банк" Миколи Лагуна, повідомляється в указі президента №694/2025.

Микола Лагун із 2022 року фактично проживає за кордоном. У грудні 2023 року під час розгляду справи про неплатоспроможність Лагуна підтверджувалося, що він мешкає в Австрії.

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва оголосив бізнесмена у розшук у кримінальній справі, де він є обвинуваченим за епізодом щодо виведення з Дельта Банку понад $76,5 млн. З 2024 року він перебуває в міжнародному розшуку.