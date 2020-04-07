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Дело ПриватБанка в Лондоне: Верховный суд отклонил жалобу Коломойского

Дело ПриватБанка в Лондоне: Верховный суд отклонил жалобу Коломойского
07.04.2020, 11:21

Суд Англии приступит к рассмотрению иска ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова по существу

Верховный суд Соединенного Королевства отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести британским компаниям в обжаловании решения о рассмотрении в Англии иска ПриватБанка о мошенничестве на сумму свыше $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать решение Апелляционного суда Англии от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка о мошенничестве.

В решении, вынесенном 6 апреля судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайств “поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент”.

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком от их неудачных ходатайств.

“Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд, которые требуются в производствах”, - сказано в сообщении Привата.

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  • ПриватБанк в декабре 2017 года обратился в Высокий суд Лондона, обвинив бывших собственников и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. Приват подал апелляцию на это решение.
  • В октябре 2019-го Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка. Всемирный арест активов Коломойского-Боголюбова остался в силе, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу. Как ожидается, основная часть процесса состоится в 2021 году.
  • 3 апреля ПриватБанк подал иск в суд Кипра против Коломойского и Боголюбова по делу о мошенничестве на $5,5 млрд.
  • Также ПриватБанк подал иски в Окружной суд Тель-Авива (Израиль) и Канцелярский суд штата Делавэр (США), в которых обвиняет бывших собственников в мошенничестве и отмывании денег.

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Марина Кучук
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национализация Приватбанка игорь коломойский геннадий боголюбов дело приватбанка
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