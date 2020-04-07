Дело ПриватБанка в Лондоне: Верховный суд отклонил жалобу Коломойского

Верховный суд Соединенного Королевства отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести британским компаниям в обжаловании решения о рассмотрении в Англии иска ПриватБанка о мошенничестве на сумму свыше $3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать решение Апелляционного суда Англии от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка о мошенничестве.

В решении, вынесенном 6 апреля судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайств “поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент”.

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком от их неудачных ходатайств.

“Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд, которые требуются в производствах”, - сказано в сообщении Привата.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также: ПриватБанк побеждает Коломойского в Лондоне. Три аргумента суда и три сценария будущего