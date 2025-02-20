Глава UniCredit заявил о шансе быстрее уйти из России в случае завершения войны в Украине

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Итальянская банковская группа UniCredit может ускорить выход с российского рынка в случае завершения войны в Украине. Об этом главный исполнительный директор банка Андреа Орсель сказал в интервью Financial Times.

По мнению Орселя, прекращение боевых действий поможет UniCredit продать российское подразделение на более выгодных условиях.

По его словам, банк последние три года "серьезно работал" над этим, но из-за санкций не смог найти соответствующего варианта.

Орсель заявил, что обязательство UniCredit выйти из российского бизнеса "является абсолютно очевидным". "Мы не можем развернуться вспять", – сказал он.

"Если только меня не заставят, я не продам российское подразделение за один евро или за сумму, не соответствующую справедливой цене", – говорил Орсель в одном из недавних выступлений.

Некоторые европейские банки, такие как Société Générale и ING, уже вышли из России, понеся значительные финансовые потери. UniCredit продолжает работать в стране-агрессоре, несмотря на давление европейских регуляторов, требующих ускорить выход из РФ.

UniCredit остается одним из наиболее подверженных риску европейских банков в России наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. С 2022 года группа пытается уйти с российского рынка. Процесс усугубляется тем, что UniCredit включен в список кредитных организаций, сделки с долями и акциями которых в РФ запрещены без специального разрешения.

Россия была важным рынком для итальянского банка. Его российское подразделение в прошлом году принесло около 5% общего дохода группы. В 2024 году доходы от бизнеса UniCredit в РФ выросли на 9% – до 1,3 млрд евро. Подразделение получило 577 млн евро чистой прибыли за год.

Однако UniCredit значительно сократил кредиты и депозиты в России и заявил, что отвечает требованиям ЕЦБ по сокращению. Он ожидает, что прибыль от российского бизнеса будет "ничтожной" к 2027 году.