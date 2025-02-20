Глава UniCredit заявив про шанс швидше піти з Росії у разі завершення війни в Україні

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Італійська банківська група UniCredit може прискорити вихід із російського ринку в разі завершення війни в Україні. Про це головний виконавчий директор банку Андреа Орсель сказав в інтерв'ю Financial Times.

На думку Орселя, припинення бойових дій допоможе UniCredit продати російський підрозділ на вигідніших умовах.

За його словами, банк останні три роки "серйозно працював" над цим, але через санкції не зміг знайти відповідного варіанта.

Орсель заявив, що зобов’язання UniCredit вийти з російського бізнесу "є абсолютно очевидним". "Ми не можемо розвернутися назад", – сказав він.

"Якщо тільки мене не змусять, я не продам російський підрозділ за один євро чи за суму, яка не відповідає справедливій ціні", – казав Орсель в одному з недавніх виступів.

Деякі європейські банки, зокрема Société Générale та ING, вже вийшли з Росії, зазнавши значних фінансових втрат. UniCredit продовжує працювати в країні-агресорці, попри тиск європейських регуляторів, які вимагають прискорити вихід з РФ.

UniCredit залишається одним із найбільш схильних до ризику європейських банків у Росії поряд з австрійським Raiffeisen Bank International. З 2022 року група робить спроби піти з російського ринку. Процес ускладнюється тим, що UniCredit включений до списку кредитних організацій, угоди з частками та акціями яких у РФ заборонені без спеціального дозволу.

Росія була важливим ринком для італійського банку. Його російський підрозділ торік приніс близько 5% загального доходу групи. У 2024 році доходи від бізнесу UniCredit у РФ зросли на 9% – до 1,3 млрд євро. Підрозділ отримав 577 млн євро чистого прибутку за рік.

Однак UniCredit значно скоротив кредити та депозити в Росії та заявив, що відповідає вимогам ЄЦБ щодо скорочення. Він очікує, що прибуток від російського бізнесу буде "нікчемним" до 2027 року.