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15.04.2019, 17:53

Гонтарева ответила на заявления Коломойского по ПриватБанку

Гонтарева ответила на заявления Коломойского по ПриватБанку

Экс-глава НБУ назвала требования Коломойского "полным бредом"

Экс-глава Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева считает требования экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского о компенсации $2 млрд за национализацию необоснованными. Об этом она сообщила НВ Бизнес.

"Это полный бред. В банке не было не то что капитала, там была дыра $5,5 млрд, которую государство и закрыло. Я думаю, это самый большой fraud в истории финансового мира. Так что весь мир наблюдает за этим кейсом", - цитирует Гонтареву издание.

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На прошлой неделе Игорь Коломойский заявил, что не хочет вернуть себе ПриватБанк, а рассчитывает на компенсацию в сумме $2 млрд. По его словам, это капитал, который находился там во время национализации.

Сегодня президент Петр Порошенко заявил, что попытки экс-собственников вернуть ПриватБанк создают угрозы счетам клиентов, а решение в их пользу станет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков. В частности, он требует вернуть ему акции ПриватБанка.

Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля. 

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский, валерия гонтарева
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