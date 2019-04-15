Приватизация ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ - Порошенко

Попытка приватизации национализированного ранее ПриватБанка может привести к ухудшению отношений с Международным валютным фондом (МВФ) и новому кризису. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент LIGA.net.

"Резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов. Решение в пользу бывшего собственника станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом", - сказал Порошенко.

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Кризис в отношениях с МВФ вызовет риски для макроэкономической стабильности для курса и может потянуть за собой новый кризис, отметил он.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявляет о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков. В частности, он требует вернуть ему акции ПриватБанка, а также претендует на компенсацию в сумме $2 млрд.

Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля.