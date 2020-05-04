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Количество поправок к "антиколомойскому" закону сократилось в 70 раз - Железняк

Количество поправок к "антиколомойскому" закону сократилось в 70 раз - Железняк
04.05.2020, 15:11

Авторы "поправочного спама" к "антиколомойскому" закону не стали настаивать на своих предложениях после решения голосовать закон по спецпроцедуре

В финальной версии законопроекта №2571-д о банках-банкротах ко второму чтению будет только 230 правок из поданных ранее 16 600. Об этом сообщил в Facebook замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, настояла на своей правке только одна депутатша - Виктория Гриб.

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“Все остальные забыли или не настаивали... Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок”, - пишет Железняк.

Согласно спецпроцедуре, по которой решили рассматривать этот закон, каждая фракция и внефракционный депутат могли подать не более пяти правок, не поддержанных комитетом, на которых они настаивают.

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Марина Кучук
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антиколомойский закон виктория гриб Ярослав Железняк
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