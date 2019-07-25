Компенсация за Крым. Ощадбанк отреагировал на решение России

Ощадбанк не получал документов, которые бы свидетельствовали о том, что Россия обжаловала решение международного арбитража о взыскании $1,3 млрд компенсации за захват активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"На 25 июля Ощадбанк не получал никаких документов, которые свидетельствовали бы об обжаловании (Россией – Ред.) данного решения международного арбитража", - сообщила пресс-служба банка, добавив, что все правовые вопросы по этому делу регулируются законодательством Франции.

В Ощадбанке отметили, что в случае получения таких документов будут действовать в соответствии с требованиями французского процессуального порядка и международного законодательства.

Ранее сегодня агентство ТАСС сообщило, что российский Минюст оспорил решение международного арбитража о взыскании больше $1 млрд в пользу Ощадбанка.

Напомним, 17 июля Киевский апелляционный суд 17 июля удовлетворил заявление Ощадбанка и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный РФ, конфисковавшей крымские активы банка в размере $1,1 млрд плюс проценты.

В конце августа 2016 года Ощадбанк подал против страны-агрессора иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма. В конце ноября 2018-го Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, но российский Минюст не признал это решение.

В связи с этим Ощадбанк поставил Россию "на счетчик". И к маю 2019 года, по подсчетам Ощадбанка, долг РФ увеличился на $16 млн за счет начисленных процентов и пени.

В российском Минюсте назвали сильно завышенными выплаты, назначенные России гаагскими судами по искам украинских компаний.