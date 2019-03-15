"Кредитная диета": глава совета НБУ раскритиковал учетную ставку

Председатель совета Национального банка (НБУ) Богдан Данилишин раскритиковал решение регулятора не снижать учетную ставку и призвал пересмотреть монетарную политику для того, чтобы стимулировать развитие экономики. Об этом он написал в Facebook.

"Похоже, последствия "кредитной диеты" уже ощущаются - экономика Украины начинает понемногу тормозить. Так, в январе текущего года зафиксировано падение промышленного производства на 3,3%, тогда как в январе прошлого года было зафиксировано его рост на 4,3%", - пишет Данилишин.

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Причиной этого он считает высокие кредитные ставки – бизнес не может позволить себе брать такие дорогие кредиты. Банки устанавливают ставки в зависимости от учетной ставки НБУ (18%).

"Есть ли у банков стимул кредитовать промышленных производителей, когда можно без малейшего риска вложить деньги в государственные ценные бумаги и депозитные сертификаты НБУ, да еще и с весьма привлекательной доходностью? Вряд ли", - отмечает банкир.

14 марта в Нацбанке сообщили, что оставили учетную ставку на уровне 18% годовых.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию. Чем выше ставка, тем дороже кредиты и депозиты. Высокая ставка стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Это ведет к сокращению спросу на товары, а значит замедляется рост цен на них. Обратная сторона высокой ставки - снижение кредитования бизнеса, ведущее к замедлению экономического роста.

Напомним, по данным Госстата, в феврале 2019 года инфляция в Украине по сравнению с январем составила 0,5%, к февралю 2018-го потребительские цены выросли на 8,8%. В НБУ отметили, что замедление инфляции в феврале соответствовало прогнозам.

В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017-м) - самого низкого уровня за последние пять лет.

Рост учетной ставки уже привел к существенному замедлению динамики корпоративного кредитования в гривне во втором полугодии 2018 года. В начале 2019 года динамика корпоративного кредитования и вовсе ушла в область отрицательных значений. Это станет причиной снижения инвестиционной активности, что в свою очередь будет одной из причин ожидаемого в 2019 году замедления экономического роста в Украине ниже 3%.