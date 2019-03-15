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ЕС продлил санкции против России
15.03.2019, 12:48

"Кредитная диета": глава совета НБУ раскритиковал учетную ставку

"Кредитная диета": глава совета НБУ раскритиковал учетную ставку

Председатель совета Нацбанка призвал снизить учетную ставку, чтобы стимулировать развитие экономики

Председатель совета Национального банка (НБУ) Богдан Данилишин раскритиковал решение регулятора не снижать учетную ставку и призвал пересмотреть монетарную политику для того, чтобы стимулировать развитие экономики. Об этом он написал в Facebook.

"Похоже, последствия "кредитной диеты" уже ощущаются - экономика Украины начинает понемногу тормозить. Так, в январе текущего года зафиксировано падение промышленного производства на 3,3%, тогда как в январе прошлого года было зафиксировано его рост на 4,3%", - пишет Данилишин.

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Причиной этого он считает высокие кредитные ставки – бизнес не может позволить себе брать такие дорогие кредиты. Банки устанавливают ставки в зависимости от учетной ставки НБУ (18%).

"Есть ли у банков стимул кредитовать промышленных производителей, когда можно без малейшего риска вложить деньги в государственные ценные бумаги и депозитные сертификаты НБУ, да еще и с весьма привлекательной доходностью? Вряд ли", - отмечает банкир.

14 марта в Нацбанке сообщили, что оставили учетную ставку на уровне 18% годовых.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию. Чем выше ставка, тем дороже кредиты и депозиты. Высокая ставка стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Это ведет к сокращению спросу на товары, а значит замедляется рост цен на них. Обратная сторона высокой ставки - снижение кредитования бизнеса, ведущее к замедлению экономического роста.

Напомним, по данным Госстата, в феврале 2019 года инфляция в Украине по сравнению с январем составила 0,5%, к февралю 2018-го потребительские цены выросли на 8,8%. В НБУ отметили, что замедление инфляции в феврале соответствовало прогнозам.

В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017-м) - самого низкого уровня за последние пять лет. 

Рост учетной ставки уже привел к существенному замедлению динамики корпоративного кредитования в гривне во втором полугодии 2018 года. В начале 2019 года динамика корпоративного кредитования и вовсе ушла в область отрицательных значений. Это станет причиной снижения инвестиционной активности, что в свою очередь будет одной из причин ожидаемого в 2019 году замедления экономического роста в Украине ниже 3%.

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Теги: учетная ставка НБУ, учетная ставка
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