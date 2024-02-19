Курсы валют в банках. Доллар и евро подорожали

Обменный курс доллара в банках за выходные вырос примерно на 20 копеек

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 19 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей вырос на 19 коп. и составляет 37,86 грн. Курс продажи поднялся на 21 коп. до 38,45 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,50 грн, максимальный – 38,05 грн. Для продажи минимальный курс – 38,35 грн, максимальный – 38,70 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 23 коп. и составляет 40,74 грн. Курс продажи вырос на 26 коп. до 41,63 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,10 грн, максимальный – 41,10 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, а максимальный – 42 грн.