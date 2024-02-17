МВФ та Україна розпочали переговори в межах третього перегляду кредитної програми

МВФ (фото - EPA)

У суботу, 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочали переговори щодо третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), інформує Мінфін.

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політику у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

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Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн-форматі.

12 лютого заступниця європейського директора МВФ приїхала до Києва.