МВФ та Україна розпочали переговори в межах третього перегляду кредитної програми
У суботу, 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочали переговори щодо третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), інформує Мінфін.
Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політику у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.
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Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн-форматі.
12 лютого заступниця європейського директора МВФ приїхала до Києва.
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