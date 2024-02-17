МВФ и Украина начали переговоры в рамках третьего пересмотра кредитной программы
В субботу, 17 февраля, миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представители власти Украины начали переговоры по третьему пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), информирует Минфин.
От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.
Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.
Встречи проходят в г. Варшава, Республика Польша, а также в онлайн формате.
12 февраля заместитель европейского директора МВФ приехала в Киев.
- Украина с конца декабря не получает финансовую помощь со стороны своего крупнейшего партнера Евросоюза, транши возобновятся только в марте. Последний транш помощи от США, второго по величине донора, поступил еще в октябре 2023 года. МВФ последний на сегодняшний день транш выделил в декабре.
- Международный валютный фонд запустил новый целевой фонд для Украины с запланированным бюджетом $65 млн